مسئول ألماني: شكوك بأن منفذ عملية ماجدبورج كان تحت تأثير المخدرات وقت الهجوم

قال مسئول ألماني، إن الشرطة تفتش حاليًا المتهم طالب العبدالمحسن، منفذ عملية الدهس في مدينة ماجدبورج الألمانية.

وأضاف المسئول – الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته – في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم السبت، أن الشرطة تعتقد بأن المشتبه به «ربما كان تحت تأثير المخدرات وقت الهجوم».

وقالت السلطات الألمانية إن شخصين على الأقل قتلا، أحدهما طفل صغير، وأصيب 60 آخرون بعد أن اقتحم رجل بسيارته سوق عيد الميلاد المزدحمة في مدينة ماجدبورج، الواقعة إلى الغرب من برلين.

ووفقًا لتقارير ألمانية، فإن المتهم طالب العبدالمحسن، طبيب مولود في السعودية، ومعارض من الخارج يعيش في ألمانيا منذ 2006.

وحصل «المحسن» على تصريح إقامة دائم في ألمانيا منذ سنوات، وتتسم أفكاره بأنها معارضة بقوة لنظام الحكم السعودي والإسلاميين في العالم العربي وأوروبا.

كما أنه «يتهم ألمانيا بمحاولة أسلمة أوروبا، وينتقد فتح باب الهجرة والجنسية لعدد كبير من المسلمين والعرب».

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في سوق المدينة الألمانية، معبرة عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.

وأكدت المملكة على موقفها في نبذ العنف، في البيان الصادر عن وزارة الخارجية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، كما عبرت عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعبا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.