الاتحاد الأوروبي: على بريطانيا الخروج أو تقديم خيارات بحلول 12 أبريل

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مساء أمس الخميس، على أنه إذا رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج من التكتل الأسبوع المقبل، فإنه يتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد بحلول 12 أبريل أو أن "تشير إلى طريق تمضي فيه قدما".

وجاء في بيان في ختام اجتماع قادة الاتحاد إنهم منحوا لندن "تمديدا حتى 22 مايو 2019، شريطة موافقة مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الأسبوع المقبل".

وأضاف: "إذا لم يوافق مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الأسبوع المقبل، يوافق المجلس الأوروبي على تمديد حتى 12 أبريل 2019 ويتوقع أن تشير المملكة المتحدة إلى طريق للمضي قدما فيه قبل هذا الموعد ليدرسه المجلس الأوروبي".

وشدد قادة الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إعادة فتح التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب.

وحذروا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن "أي التزام أحادي الجانب أو بيان أو فعل آخر يجب أن يكون متوافقا مع نص وروح اتفاق الانسحاب".