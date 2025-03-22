يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، المشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن غزة، الذي تستضيفه القاهرة، غدا الأحد.

وأفادت مصادر في الخارجية التركية، السبت، أنه من المتوقع أن يعرب فيدان عن تأييد تركيا لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدت في القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان على أهمية تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ( الذي تنصلت منه إسرائيل) في أقرب وقت ممكن وإرساء الاتفاق، واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما من المنتظر أن يناقش فيدان مع نظرائه الجهود المشتركة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى اليوم السبت، قتلت إسرائيل 634 فلسطينيا وأصابت 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

حيث كان نتنياهو يريد فقط تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتأسست مجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن غزة في ختام القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023.

وتضم المجموعة تركيا وفلسطين وإندونيسيا وقطر ومصر ونيجيريا والسعودية والأردن إضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومهمتها اتخاذ مبادرات دولية لتحقيق السلام الدائم والشامل في غزة.