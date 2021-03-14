اتهمت الفنانة مي عمر، أحد متابعي حسابها على إنستجرام، بالتحايل، وعمل حساب وهمي للهجوم عليها.

البداية كانت فور نشر الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، ليهاجمها أحد متابعي حسابها، (يحمل اسم لا يوضح إذا كان صاحبه رجل أم امرأة)، ووصفها هي وزوجها المخرج محمد سامي بأنهما "اتقل دم"، لترد مي:

"طيب ليه عاملة حساب وهمي حبيبتي، ما ينفعشي تكتبي الكلمتين دول من حسابك الأصلي، أكيد لأ صح".

جدير بالذكر أن الزوجين مي عمر ومحمد سامي يتعرضان لهجوم شديد في الأيام الأخيرة، بعد صدور قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل مع المخرج محمد سامي، بسبب الانتقادات اللاذعة التي تم توجيهها لمسلسل "نسل الأغراب" الأمر الذي آثار حفيظة عدد من الفنانين الذين دشنوا حملة للدفاع عنه من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم إدوارد وأحمد زاهر.