برشلونة يستهدف صفقة من السعودية حال فشله في ضم ألفاريز

يتحرك نادي برشلونة الإسباني في اتجاهات عديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط هجومه بصفقة جديدة استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

في هذا الصدد، دخل الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، دائرة اهتمامات برشلونة، للتعاقد معه في حال فشل التعاقد مع جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

وعاد نونيز إلى صفوف الهلال السعودي بعد فترة من الغموض التي أحاطت بمستقبله، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين، لا سيما بعد الأنباء التي تحدثت سابقًا عن إمكانية إنهاء تعاقده بالتراضي. وفضّل اللاعب استئناف نشاطه مع الفريق عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم، وحصوله على راحة قصيرة، رغم استمرار الضبابية حول وجهته المقبلة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن نونيز يراقب عن كثب تحركات برشلونة في سوق الانتقالات، في ظل سعي النادي الكتالوني لتدعيم خطه الهجومي، خاصة مع عدم حسم مصير فيران توريس، واهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه. ويظل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الخيار الأول لإدارة برشلونة، رغم تعقيد الصفقة عقب تمسك أتلتيكو مدريد بخدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن نونيز يضع نفسه ضمن الخيارات المحتملة، مستفيدًا من إمكانية انخفاض تكلفته، وهو ما قد يجعله حلًا اقتصاديًا مناسبًا. وقد التحق بالفعل بمعسكر الهلال الإعدادي في النمسا، بعد إدراج اسمه ضمن بعض الطروحات داخل أروقة النادي الكتالوني.

ورغم انضمامه للتدريبات الجماعية مؤخرًا، لا يزال مستقبل اللاعب غير محسوم، سواء بالاستمرار في الدوري السعودي أو العودة إلى أوروبا، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

وتبقى فرص استمراره مع الهلال محل شك، خاصة مع استمرار المدرب سيموني إنزاجي، الذي سبق أن استبعده من قائمة الأجانب لإفساح المجال أمام كريم بنزيما. ومنذ 16 فبراير، لم يخض نونيز أي مباراة رسمية مع الفريق، بسبب قيود عدد اللاعبين الأجانب، مكتفيًا بالمشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا.