 عمر كمال يستعد لطرح أغنية اليوم يومك من فيلم خطة مازنج - بوابة الشروق
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عمر كمال يستعد لطرح أغنية اليوم يومك من فيلم خطة مازنج

عمر كمال
عمر كمال

نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 5:44 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 5:44 م

يستعد المطرب الشعبي عمر كمال، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «اليوم يومك»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر» المقرر عرضه يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري.

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين رئيس قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

وفيلم «خطة مازنجر» من بطولة ياسمين رئيس، وحمدي المرغني، وحسام داغر، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وأسماء إبراهيم، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله.

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