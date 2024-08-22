تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية

قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الثالثة عشرة على التوالي مع استمرار ارتفاع ديون الأسر واستمرار تباطؤ التضخم.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أنه في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 5. 3%.

واستمر بنك كوريا في تثبيت أسعار الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بـ7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023 لكبح جماح التضخم.

وجاء تجميد سعر الفائدة تزامنا مع ارتفاع ديون الأسر في مواجهة سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على الإقراض وتشديد قواعد الإقراض، بالإضافة إلى ظهور علامات على تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي، إن الظروف صارت مهيأة من أجل تعديل السياسة، على الرغم من أنه لا يزال متيقظا ضد ارتفاع قروض الأسر.

وفي الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 5. 2% لهذا العام، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6. 2% سنويا.