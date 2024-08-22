أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لـ604 آلاف و140 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 604 ألاف و140 جنديا، بينهم 1130 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8529 دبابة، منها 7 دبابات أمس الأربعاء، و16567 مركبة قتالية مدرعة و17261 نظام مدفعية و1166 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و931 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 367 طائرة حربية، و328 مروحية، و13998 طائرة مسيرة، و2443 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23280 من المركبات وخزانات الوقود، و2904 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



