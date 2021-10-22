بينيت في زيارة خاطفة لروسيا يجري خلالها مباحثات مع بوتين بشأن سوريا وإيران

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى منتجع سوتشي الروسي اليوم الجمعة في زيارة سريعة يجري خلالها محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، يتوقع أن تركز على إيران وسوريا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة أن بينيت سوف يقضي في المدينة السياحية الروسية نحو خمس ساعات فقط، يجري خلالها أول لقاء له مع بوتين، منذ توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل.

وأضافت أن بينيت سيعود إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي تصريح لرئيس الوزراء بالمطار قبيل إقلاع طائرته متجهة إلى سوتشي ، أشار بينيت إلى أهمية العلاقات مع موسكو، التي تعتبرها إسرائيل فاعلا إقليميا رئيسيا بسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وما لها من تأثير على طهران.

وقال بينيت إن العلاقات بين بلاده وروسيا ركيزة مهمة في سياسة إسرائيل الخارجية، بسبب مكانة روسيا الخاصة في المنطقة ومكانتها الدولية، وأيضا بسبب وجود مليون شخص يتحدثون اللغة الروسية في إسرائيل ويمثلون جسرا بين البلدين، بحسب مقطع فيديو قام بتوزيعه مكتب رئيس الوزراء.

يشار إلى أن روسيا ضمن مجموعة 5+1 التي تضم أيضا أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، والتي توصلت لاتفاق مع إيران في عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي.