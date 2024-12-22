 ارتفاع حصيلة قتلى واقعتي تدافع لتلقي مساعدات خيرية بنيجيريا إلى 32 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة قتلى واقعتي تدافع لتلقي مساعدات خيرية بنيجيريا إلى 32 شخصا

أبوجا - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 12:47 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 12:48 م

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى واقعتي تدافع لتلقي مساعدات خيرية بمناسبة عيد الميلاد في نيجيريا من 13 إلى 32 شخصا، حيث سقط العديد من الضحايا خلال تدافع حشد كبير من الأشخاص للحصول على المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، توشوكو إيكينجا، إن من بين القتلى 22 شخصا في بلدة أوكيجا بولاية أنامبرا بجنوب شرق البلاد، في فعالية نظمها أحد فاعلي الخير لتوزيع المواد الغذائية.

كما تأكد مقتل عشرة آخرين في العاصمة أبوجا، حيث نظمت كنيسة حدثا خيريا لتوزيع المواد الغذائية والملابس.

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