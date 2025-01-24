قاضٍ أمريكي يعلق مؤقتا قرار ترامب إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة

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أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، اليوم الخميس، قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوفنور، أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه، وذلك بناء على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وقال القاضي: "هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ".

وكان ترامب قد أصدر – بعد لحظات من أدائه اليمين الدستورية، مجموعة من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى الحد من الهجرة وتغيير الطريقة التي تحدد الولايات المتحدة من خلالها الأشخاص الذين يحق لهم العيش فيها.

وأفاد الأمر التنفيذي، بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين لن يتم اعتبارهم مواطنين بعد الآن.

كما شمل الأمر الأطفال المولودين لأمهات دخلن البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، مثل السياح أو الطلاب الجامعيين أو العمال المؤقتين.

ويقول المعارضون لهذا القرار إنه ينتهك التعديل الـ14 من الدستور الأمريكي الذي يمنح الجنسية لأي شخص مولود على أراضي الولايات المتحدة.

وينص التعديل على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة".

وواجه أمر ترامب التنفيذي طعنا قانونيا فوريا إذ رفعت 22 ولاية بينها كاليفورنيا ونيويورك دعاوى قضائية لمنع تطبيقه.