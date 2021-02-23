محكمة جنوب إفريقية ترجئ محاكمة الرئيس السابق زوما إلى 17 مايو القادم

من المقرر أن تبدأ محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال تعود للتسعينيات، في 17 مايو القادم، عقب أن رفضت المحاكم طلباته المتكررة بشطب القضية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم استئناف الاستماع للقضية ضد زوما، 78 عاما، في المحكمة العليا في بلدة بيترمارتزبورج اليوم الثلاثاء، وتحديد موعد بدء المحاكمة.



ويذكر أنه جرى استبعاد زوما من منصب نائب الرئيس عام 2005، عقب ظهور اتهامات له بتلقي رشاوى من شركات أسلحة، منها شركة "تاليس إس إيه" الفرنسية.



وتمكن زوما من العودة للمجال السياسي من خلال الفوز برئاسة حزب المؤتمر الإفريقي الحاكم عام 2007، وقاد البلاد لمدة 9 أعوام، شابتها فضائح الفساد، حتى أجبره الحزب على الاستقالة مطلع عام 2018 بعد خسارة الدعم الانتخابي.



كما يواجه زوما تهما جنائيا لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية، تحقق في قضية فساد أثناء حكمه.