الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم جديد

نفي أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي تعاقد الأهلي مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى. وأكد أن ما يتردد في هذا الشأن كلام عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح أن فريق الكرة بالنادي يعيش حالة من الاستقرار الشديد على كافة الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الإفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.

وأضاف توفيق أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.