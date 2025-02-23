تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بإقامة مباراتين، حيث يحل غزل المحلة ضيفاً على زد في تمام الرابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بينما يستضيف بيراميدز نظيره طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة مساءً.

في المباراة الأولى يدخل زد اللقاء برصيد 16 نقطة، من 14 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 7 وخسر 4 مباريات، سجل 10 أهداف، و استقبل مثلها.

ويسعى زد لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد التي فقدها آخر 6 مباريات حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مثلها في ظل العناصر المميزة الموجودة بالفريق.

بينما يدخل غزل المحلة برصيد 14 نقطة، من 14 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر 8 مباريات، سجل 12 هدفاً، واستقبلت شباكه 20 هدفاً.

ويسعى غزل المحلة لاستغلال الحالة المعنوية للاعبين بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثانية يسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة جدول الترتيب التي يحتلها قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أمس، حيث يتربع على جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبوه 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

كان بيراميدز قد حقق الفوز على مودرن سبورت في الجولة الماضية ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي في المسابقة.

بينما يدخل طلائع الجيش اللقاء برصيد 20 نقطة، خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلها، وخسر 4 مباريات، سجل 10 أهداف، و 12 أهداف.

ويسعى طلائع الجيش لمواصلة عروضه القوية وكان آخرها الفوز على زد إف سي في المباراة الماضية ويبحث عن مكان ضمن المراكز التسعة الأولى.