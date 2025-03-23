مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

دعت مصر اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والأمن المائي المصري.