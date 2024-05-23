 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 35800 شهيد و80011 مصابًا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 35800 شهيد و80011 مصابًا

غزة- قنا
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 5:42 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 5:42 م

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 35 ألفا و800 شهيد، و80 ألفا و11 مصابا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت عددا من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 91 شخصا، وإصابة 21 آخرين.

وأشارت إلى أن الحصيلة المذكورة هي ما وصل إلى مستشفيات القطاع، وأن عشرات الجثامين ما زالت في الطرقات والشوارع أو تحت الأنقاض، ولم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إليها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببا كارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

 


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