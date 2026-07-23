مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد جودة خدمات وحدة القرايا

أجرى الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بوحدة طب أسرة القرايا؛ لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة -وفق بيان صادر- تفقد مختلف العيادات والأقسام داخل الوحدة، ومراجعة انتظام تقديم الخدمات الطبية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والإدارية، ومدى الالتزام بمعايير الجودة والانضباط، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمنتفعين.

كما تابع مدير الفرع حركة تقديم الخدمة ومسار حصول المنتفع على الرعاية الصحية، واطلع على معدلات التردد ومؤشرات الأداء، واستمع إلى آراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة لملاحظاتهم والعمل على تحسين جودة الخدمة بشكل مستمر.

وأكد الملاح أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، بهدف رصد التحديات التشغيلية، ودعم فرق العمل ميدانيًا، والارتقاء بكفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه بسرعة تلافي أي ملاحظات يتم رصدها أثناء المرور، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة.