رئيس جامعة طنطا يفتتح معملًا رقميًا لطب الأسنان وعيادة للدراسات العليا ويُدشّن تطوير مقرات إدارية

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، أعمال التطوير والتجديد بإدارات شؤون الطلاب، والدراسات العليا، ورعاية الطلاب، إلى جانب افتتاح المعمل الرقمي بكلية طب الأسنان، وعيادة خاصة بالدراسات العليا، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتحديث بنيتها التحتية والارتقاء بالخدمات الأكاديمية والبحثية المقدمة للطلاب والباحثين، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاتن أبو طالب، عميد كلية طب الأسنان، إلى جانب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع رئيس الجامعة على التجهيزات الجديدة بالكلية، والأنظمة الإلكترونية المطبقة داخل إدارات شؤون الطلاب والدراسات العليا، والتي جرى ميكنتها بالكامل لتسريع تقديم الخدمات اليومية، وتيسير إجراءات القيد والتسجيل، واستخراج الشهادات والمستندات عبر منظومة إلكترونية حديثة.

وأكد الدكتور محمد حسين، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أن الجامعة تضع التحول الرقمي وتطوير المرافق الإدارية والبحثية على رأس أولوياتها، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية الجامعة للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية للطلاب والباحثين.

وأضاف أن كلية طب الأسنان تمثل صرحًا علميًا وطبيًا متميزًا، وأن تزويدها بمعامل بحثية متطورة يعزز قدرة الباحثين على إجراء أبحاث علمية ذات قيمة تطبيقية ومجتمعية.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين أن المعمل الرقمي الجديد يمثل إضافة نوعية للكلية، بعدما جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات لدعم البحث العلمي التطبيقي لطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب تطوير الخدمات العلاجية والبحثية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة فاتن أبو طالب بالدعم المستمر من إدارة الجامعة، وتذليلها جميع العقبات لاستكمال خطط التطوير، مؤكدة أن تطوير إدارات شؤون الطلاب والدراسات العليا يهدف إلى اختصار الوقت والجهد على الطلاب والباحثين، والاعتماد على أنظمة إلكترونية حديثة في تقديم الخدمات.