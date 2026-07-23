مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بشبين القناطر

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخران، إثر سقوطهما داخل بيارة صرف صحي أثناء أعمال تنظيفها بقرية السلمانية التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فيما تعرض المصابان للاختناق والإصابة خلال محاولتهما إنقاذ الضحيتين، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية.

وكان مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية السلمانية بمصرع شخصين وإصابة آخرين أثناء تنظيف بيارة صرف صحي.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع كل من «سعيد ح. ص» (53 عامًا)، مقيم بقرية السلمانية، و«محمد م. ع» (40 عامًا)، إثر سقوطهما داخل البيارة، كما أصيب كل من «سلامة س. ع» (35 عامًا)، و«يوسف ع. س» (24 عامًا)، أثناء محاولتهما انتشال الضحيتين.

وكشفت المعاينة الأولية أن أحد المتوفين نزل إلى البيارة لتنظيفها، إلا أنه تعرض للاختناق وسقط بداخلها، وعندما حاول الثاني إنقاذه لقي المصير نفسه، فيما أصيب الآخران بحالات اختناق وإجهاد خلال محاولات الإنقاذ.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل جثمانا المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب مناظرة الجثمانين واستكمال الإجراءات القانونية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.