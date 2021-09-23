منطقة بولندية تلغي قرارا ضد «أيديولوجية المثليين» بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي

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ألغت منطقة في جنوب بولندا قرارا ضد مجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية) بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي.

وصوّت البرلمان الإقليمي لمنطقة سويتوكريسكي أمس الأربعاء لصالح إلغاء إعلان صدر عام 2019 بشأن "معارضة أيديولوجية المثليين".

وأعلنت حوالي 100 مدينة ومنطقة في بولندا أنها مناطق "خالية من إيديولوجية مجتمع الميم".

جدير بالذكر أن معظم هذه المدن والمناطق تقع في شرق وجنوب البلاد حيث التمسك بالتعاليم الكاثوليكية.

ولهذا السبب، علقت المفوضية الأوروبية المفاوضات بشأن التمويل الإقليمي مع خمس مناطق بولندية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في سويتوكريسكي، أندريه بيتكوفسي: "أكدت المفوضية الأوروبية أن تحديد مناطق أو أماكن عمل أو خدمات على أنها خالية من المثليين يتعارض مع المادة 2 من المعاهدات الأوروبية".

وقبل أيام قليلة، استجابت منطقة كراكوف بالفعل لضغوط الاتحاد الأوروبي وألغت وضعها كمنطقة "خالية من أيديولوجية المثليين".