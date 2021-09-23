منتخب شباب الطائرة يخسر أمام التشيك في افتتاح بطولة العالم

افتتح منتخب الكرة الطائرة شباب مشواره في بطولة العالم تحت 21 سنة، بالخسارة أمام منتخب التشيك بنتيجة 3-1.

وشهدت بداية المباراة ندية بين المنتخبين حيث تقدم منتخب التشيك 25-20 في الشوط الأول وفي الشوط الثاني استطاعت التشيك حسمه بسهولة بنتيجة 25-16 بينما عاد منتخب مصر للمباراة في الشوط الثالث والذي حسمه بنتيجة 29-31 ولكن خطفت التشيك المباراة في الشوط الرابع بعد الفوز بنتيجة 25-23.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري المباراة الثانية له غدا أمام المنتخب الإيطالي.

وتضم مجموعة منتخب مصر للشباب كلاً من، التشيك وإيطاليا وتايلاند.

وكانت بعثة منتخب المصري لشباب الكرة الطائرة تحت 21 عاماً قد وصلت أول أمس إلى إيطاليا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة “الفراعنة” 12 لاعبًا وهم “أنس شوقي – محمد السيد علوان – عبد الرحمن الحسيني – إياد إيهاب – أحمد أيمن – كريم صابر – مروان الصافي – عبد الرحمن توفيق – عمر شريف – محمد عمرو – محمد ممدوح – إبراهيم رسلان”.

ويترأس البعثة محمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة لإدارة كافة الشئون الإدارية الخاصة بالبعثة.

فيما يضم الجهاز الفني كلًا من “هاني عبد الحميد المدير الفني، خالد صنقر مدرب عام، خالد أبو زينة مدير إداري، دكتور مصطفى يسري طبيب الفريق، رجب أبو ركبة محلل تقني”.

ويشارك أبناء النيل في هذه البطولة عقب تتويجهم ببطولة إفريقيا الماضية التي أقيمت بالقاهرة فبراير من العام الجاري بعد التغلب على المنتخبين الكاميروني والمغربي.