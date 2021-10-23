انشيلوتي يحث لاعبي ريال مدريد على التعامل بالطريقة المناسبة مع كلاسيكو الليحا

حث الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لاعبيه على تحويل أي توتر ناجم عن مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة غدا الأحد، لصالحهم للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من ملعب كامب نو.

وقال انشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم السبت "القلق شعور طبيعي ، وفي بعض الآحيان يكون الخوف ، هو شعور إيجابي".

وأضاف "إذا لم تخف فإنك تواجه الأسد كما وأنه قط ، لدي فريق قوي ، فريق صاحب إمكانات حقيقية".

وأشار انشيلوتي "الخوف ليس شعورا سيئا ، لحسن الحظ لم أخف أبدا لأنني أفكر في أن هناك أمورا في الحياة أسوأ من خسارة مباراة".

ورغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، يرى انشيلوتي أن المنافس لايزال يمتلك قوة كبيرة.

وأكد المدرب الإيطالي "لا أحب تقييم الفرق الأخرى، لكنهم حافظوا على هويتهم في تقديم كرة جيدة ، لا يوجد ميسي لكن هناك مجموعة من الشباب وهم رائعون ".

وختم بالقول "من الصعب القول من سيظهر بشكل جيد في هذه المباراة لأن برشلونة قدم مباريات جيدة مؤخرا ، في هذه النوعية من المباريات لا يوجد مرشحون للفوز".