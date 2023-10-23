التموين: إنشاء أول مراكز الغذاء الخضراء على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مراكز الغذاء الخضراء تهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر "الكمية والنوعية" للمنتجات الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة توافر المنتجات على مدار العام، وضبط الأسعار داخل السوق المحلي.

وأوضح أنه تقرر إنشاء المركز الأول للغذاء الأخضر في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف عشماوي، أن هذا المركز سيتم إنشاؤه في موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية "الدلتا" وكذلك مناطق الاستهلاك.

وتابع: "كما يعد مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظامًا بيئيًا متكاملاً لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بحضور كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف.

إضافة إلى أسواق للمزارعين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.