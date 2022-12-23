روسيا: ربما نخفض إنتاجنا من النفط بواقع 700 ألف برميل يوميا مطلع العام

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن بلاده ربما تخفض انتاجها من النفط بما يتراوح بين 500 و700 ألف برميل يوميا، مطلع العام الجديد، ردا على قرارات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرض سقف على أسعار النفط الروسي.



وفي تصريحات لشبكة تليفزيون "روسيا 24"، قال نوفاك "نحن مستعدون لخفض انتاجنا جزئيا مطلع العام المقبل"، مضيفا أن نسبة الخفض سوف تتراوح ما بين خمسة إلى ستة بالمئة مما تضخه روسيا في الوقت الحالي.



وأضاف: "سوف نحاول إيجاد أرضية مشتركة مع نظرائنا لتفادي مثل هذه المخاطر، ولكننا نفضل حاليا خوض مخاطر خفض الانتاج عن الالتزام بسياسة البيع وفق سقف الأسعار".



ورغم أن نوفاك وصف نسبة الخفض في انتاج النفط الروسي بأنها "غير ملموسة"، إلا أن خفضا بهذا الحجم، قد يضغط على أسواق النفط العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه كثير من المحللين تعافي الطلب الصيني على النفط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكد نوفاك أن بلاده لن تبيع النفط للمشترين أو الدول التي تمتثل لسقف الأسعار الغربي، مضيفا أن "المنتجين الروس يمكنهم تحويل صادراتهم إلى الأسواق المنافسة مثل أسيا، في ظل تزايد الطلب على الطاقة الروسية على الصعيد العالمي".



وذكّر نوفاك بأن روسيا تعد مرسوما خاصا سيتم إصداره قريبا بشأن رد موسكو على قرار فرض سقف لسعر نفط الخام الذي حددته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن نوفاك القول إنه وفقا لنتائج العام، سينمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% إلى 535 مليون طن، كما سيزداد تكرير النفط بنسبة 5%.



وفي سياق متصل، كشف نوفاك عن انخفاض جزئي في إنتاج الغاز بنحو 18% إلى 20%، وبالرغم من ذلك، ستقوم روسيا بإنتاج 671 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام وهذا أيضًا حجم كبير وسيتم بيع نحو 470 مليار متر مكعب.



وفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي، بواقع 60 دولارا للبرميل. وبدأ سريان القرار في الخامس من الشهر الجاري.



وجاء هذا القرار ليضاف إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا، وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ خطوة مماثلة.