تجاوز ترامب للكونجرس في صفقة أسلحة للسعودية يثير غضب المشرعين

أدى تجاوز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس الأمريكى بالموافقة على صفقة أسلحة بنحو ملياري دولار إلى المملكة العربية السعودية إلى إثارة غضب المشرعين الأمريكيين.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب استخدم في ذلك بندا نادرا ما يستخدم في قانون مراقبة صادرات الأسلحة على الرغم من اعتراضات المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويسمح البند المذكور للرئيس ترامب بالالتفاف على السير الطبيعي للحصول على موافقة الكونجرس بإعلان حالة طوارئ تتطلب تنفيذ مبيعات بشكل فوري لصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث استشهد وزير الخارجية مايكل بومبيو بالتهديد من جانب إيران كمبرر لذلك.

وقال السيناتور بوب مينينديز من نيوجيرسي وهو أبرز مشرع ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان له اليوم الجمعة :" أشعر بخيبة أمل ، ولكنني لست مندهشا لأن حكومة ترامب أخفقت مرة أخرى في منح الأولوية لمصالح أمننا القومي على المدى البعيد أو للدفاع عن حقوق الإنسان، وبدلا من ذلك تمنح تفضيلات لدول سلطوية مثل المملكة العربية السعودية".