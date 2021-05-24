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صحيفة: رئيس الوزراء البريطاني جونسون سيتزوج خطيبته في يوليو 2022

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
(د ب ا)
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 10:59 ص

كشف تقرير إخباري اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتزوج خطيبته كاري سيموندز الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن جونسون 56 عاما، وخطيبته 33 عاما، أرسلا بطاقات لأسرهم وأصدقائهم لإبلاغهم أن حفل زفافهما سيقام يوم السبت 30 يوليو 2022.

وكان الاثنان قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

ولم يعرف بعد تفاصيل مكان إقامة حفل الزفاف.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون الشهر المقبل عن إلغاء الحد المفروض لحضور حفلات الزفاف وهو 30 شخصا.

ويذكر أن كاري أنجبت طفلهما الأول في 29 أبريل 2020.


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