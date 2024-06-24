ضبط 14 شخصا لارتكابهم وقائع سرقة في الجيزة والدقهلية والبحر الأحمر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن "البحر الأحمر، والدقهلية، والجيزة"، من القبض على 14 متهما بارتكاب وقائع سرقة مختلفة في محافظات "الجيزة، والدقهلية، والبحر الأحمر".

مديرية أمن البحر الأحمر

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا، وبحوزته حقيبة بداخلها خزينة حديدية (مغلقة)، وبمواجهته قرر باتفاقه مع طباخ بإحدى المطاعم بمدينة سفاجا على سرقة الخزينة الخاصة بالمطعـم عمله، حيث قام بتسهيل دخوله للمطعم وسرقة الخزينة.

وتم ضبط المتهم الأخير، وباستدعاء مالك المطعم، وسؤاله قرر بسرقة خزينة المحل خاصته، وبداخلها 100 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بالمطعم، واتهم المذكوران بسرقتها.

مديرية أمن الدقهلية

تم ضبط عاطلين وتباع، "لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بسرقة بعض المستلزمات من داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد بيع المسروقات، وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن الجيزة

وأمكن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي من داخل معرض للأجهزة الكهربائية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط بحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

فيما ضُبط 9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة 504 هواتف محمولة من داخل إحدى سيارات النقل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعرض الهواتف المحمولة المستولى عليها للبيع عبر تطبيق "واتسآب" ، وأرشدوا عن جزء من الهواتف المحمولة المستولى عليها ومبلغ مالي من متحصلات بيع باقى الهواتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



