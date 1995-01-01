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سيكون قريبا إنكار الإبادة الجماعية في سربرنيتشا عام 1995 وتمجيد مجرمي الحرب المدانين، جريمة يعاقب عليها القانون في البوسنة والهرسك.

كان هذا مرسوما صادرا اليوم الجمعة عن الدبلوماسى النمساوى فالنتين إنزكو، أكبر مسؤول دولي في البوسنة والهرسك، وذلك بعد أكثر من ربع قرن لعمليات القتل التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة بحق 8 آلاف مسلم على الأقل من رجال وأطفال في سربرنيتشا.

وكانت محاولات سابقة قد باءت بالفشل في البرلمان البوسني لترسيخ مثل هذا التنظيم في شكل قانون، ويرجع ذلك بالأساس إلى معارضة سياسيين من العرقية الصربية.

وقال الممثل السامي إنزكو إن التعديل الجديد على القانون الجنائي للبلاد سيسري اعتبارا من يوم 31 يوليو.

وسيكون إنكار الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في تلك الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وإذا كان الجاني موظفا عاما، يمكن مضاعفة العقوبة، والسجن لثلاث سنوات أخرى إذا كان الفعل مصحوبا بتهديدات وإهانات.

كما قد يواجه أولئك الذين يمنحنون جوائز وأوسمة عامة لمجرمي الحرب المدانين، عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ويتولى إنزكو منصب الممثل السامي للبوسنة والهرسك منذ عام 2009، وسيتقاعد بنهاية الشهر الجاري. وسيخلف النمساوي وزير الزراعة الألماني السابق كريستيان شميت.