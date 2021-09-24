مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية ضخمة للسياسة الدفاعية

وافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي اليوم على مشروع القانون السنوي الخاص بالسياسة الدفاعية للولايات المتحدة، والذي تضمن إضافة مليارات الدولات إلى الميزانية المقترحة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاءت هذه الموافقة مع دعوة النواب للإدارة الأمريكية إلى تقديم إيضاحات بشأن ما وصفوه بفشل الحرب في أفغانستان.

وصوتت أغلبية النواب من الحزبين لصالح موازنة تقدر بـ 778 مليار دولار خلال العام المالي 2022 للإنفاق الدفاعي، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 316 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مقابل 113 اعترضوا على المشروع من كلا الحزبين أيضا.

يأتي هذا في أعقاب سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بصورة اعتبرها النواب متعجلة وغير منظمة وما تلا ذلك من سيطرة طالبان على البلاد حتى قبل إتمام الانسحاب الأمريكي؛ الأمر الذي تسبب في الإسراع في إجلاء العديد من المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر قبل أن تغادر القوات الأمريكية البلاد في نهاية شهر أغسطس الماضي.