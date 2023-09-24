كيف أثرت حرب أوكرانيا في المدارس الروسية؟ سي إن إن تجيب

استعرضت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تغييرات طرأت على المدارس في روسيا على صعيد المناهج والأنشطة ذات الطبيعة العسكرية وذلك في ظل أجواء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأحد، أن الملاعب الروسية تصبح ساحات عروض، لافتة إلى أنه في المدارس من المحيط الهادئ إلى البحر الأسود، يشارك الأطفال في مسيرات، ويتعلم الأطفال الأكبر سنا كيف يحفرون الخنادق، وإلقاء القنابل اليدوية، وإطلاق النار بالذخيرة الحقيقية، على حد قولها.

- أنشطة عسكرية في المدارس الروسية

وأضافت "سي إن إن" أن ما وصفته بعسكرة المدارس الحكومية الروسية تزايد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، معتبرة أنها مسألة ليست مدفوعة بطفرة عفوية من الشعور الوطني، ولكن من قبل الحكومة في موسكو، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى تصريح وزير التعليم الروسي، سيرجي كرافتسوف مؤخراً بأن هناك الآن نحو 10 آلاف مما يسمى بالنوادي "العسكرية الوطنية" في المدارس والكليات الروسية، حيث ينخرط في تلك النوادي ربع مليون شخص.

وتعد هذه الأندية جزءاً من جهود متعدد الجوانب تتضمن إصلاحاً جذرياً للمناهج المدرسية. وهناك صفوف إلزامية حول القيم العسكرية الوطنية؛ وكتب تاريخ محدثة تبرز الانتصارات العسكرية الروسية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الشهر الماضي، قانوناً يقدم دورة إلزامية جديدة في المدارس بعنوان "أساسيات الأمن والدفاع عن الوطن الأم".

وروجت وزارة التعليم الروسية بعد ذلك لدورات كجزء من هذه المبادرة لتشمل جولات استكشافية إلى الوحدات العسكرية، و"الألعاب العسكرية الرياضية، والاجتماعات مع الأفراد العسكريين وقدامى المحاربين"، ودروسا عن الطائرات بدون طيار.

كما يتعلم طلاب المدارس الثانونية كيفية استخدام الذخيرة الحية "تحت توجيه ضباط وحدات عسكرية مخضرمين.

- تحديث في كتب التاريخ المدرسية

ونقلت "سي إن إن" عن وثيقة لوزارة التعليم أن البرنامج، الذي تتم تجربته حاليا وسيتم تقديمه العام المقبل، مصمم ليغرس في الطلاب "فهماً وقبولاً لجمال الزي الرسمي العسكري، والطقوس العسكرية، والتقاليد القتالية".

كما تجرى إعادة كتابة التاريخ الحديث، حيث يتصدر جسر القرم غلاف الكتاب المدرسي "تاريخ روسيا"، وفصل جديد مخصص لتاريخ أوكرانيا الحديث. وتوجد أقسام بعنوان "تزييف التاريخ" و"إحياء النازية" و"النازية الأوكرانية الجديدة" و"روسيا بلد الأبطال".