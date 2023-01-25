كشفت الشرطة الألمانية، هوية منفذ هجوم السكين في قطار كيل- هامبورج والذي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 7 آخرين على الأقل.

وقالت وزيرة الداخلية في مدينة كيل شمال ألمانيا، سابين سوترلين، فإن الرجل فلسطيني الجنسية. فيما أفاد متحدث باسم الشرطة الفيدرالية لقناة فيلت الألمانية، إن الرجل يبلغ من العمر 33 عامًا، ويدعى "إبراهيم أ"، وكانت الشرطة حققت معه عدة مرات لارتكابه جرائم جنسية وعنيفة، وكان قيد الاعتقال قبل أسبوع من الحادث.

وأوضح المتحدث أن المشتبه به جاء إلى ألمانيا عام 2014، وعاش أولاً في ولاية شمال الراين - وستفاليا ثم في ولاية شليسفيغ هولشتاين وحصل على حماية فرعية في عام 2016.

وبحسب تقييم أولي من الدوائر الأمنية، لم يكن الرجل يشكل تهديدا.

وكانت صحيفة بيلد أفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنفذ سوري الجنسية قبل أن تكشف وزيرة الداخلية هوية المنفذ الحقيقية.

وهاجم المشتبه به المسافرين بسكين عصرا قبل وصول القطار إلى محطة Brokstedt (منطقة Steinburg)، قبل أن يتوقف القطار بعد بلاغات من الركاب.

وقالت الشرطة الفيدرالية لـ فيلت الألمانية، إن الأحداث انتقلت بعد ذلك إلى خط السكة الحديد قبل أن يتم إلقاء القبض على الجاني من قبل شرطة الولاية بمساعدة مسعفين.

وأوضحت أن الجاني متواجد في المستشفى تحت حراسة الشرطة، فيما تستمع الشرطة للشهود في موقع الحادث.

ووصفت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر الهجوم بالسكين بأنه "أنباء مؤلمة". وكتبت على تويتر "كل أفكارنا مع ضحايا هذا العمل المروع وعائلاتهم".

وانتقلت 9 سيارات إسعاف وثلاثة أطباء طوارئ وطائرة هليكوبتر إنقاذ إلى موقع الحادث. أصيب المشتبه به بجروح في يديه عندما تم القبض عليه.