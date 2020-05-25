أعلنت دائرة الإعلام في إمارة دبي اليوم الاثنين اعتزام الإمارة استئناف الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود والإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وسيتم السماح للسكان بالتحرك والتنقل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي. وسيستأنف العمل في المطار للمقيمين الذين يغادرون دبي فقط، كما سيتم إعادة فتح بعض العيادات الطبية وإجراء العمليات الجراحية التي تستغرق ما يصل إلى 5ر2 ساعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان إمارة دبي أنه سيتم السماح باستئناف العمل في أكاديميات التدريب والأنشطة الرياضية التي تتم في قاعات مغلقة ودور العرض السنيمائي مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الحضور.