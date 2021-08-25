موديرنا تسعى للحصول على الموافقة الكاملة لاستخدام لقاحها في أمريكا

أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" للطيران فرض رسوم إضافية قيمتها 200 دولار شهريا على الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم.



وقالت شركة موديرنا إنها أكملت عملية التقديم للحصول على الموافقة الكاملة لاستخدام اللقاح في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وقالت شركة "جونسون آند جونسون" إن الجرعة المعززة من لقاحها توفر زيادة سريعة وقوية للأجسام المضادة.



وعلى صعيد آخر، أجلت مجموعة "كريدي سويس جروب" الموعد الذي ستطلب فيه من جميع الموظفين الأمريكيين العودة إلى مكاتبها.



وأبلغت حاكمة نيويورك كاثي هوشول عن تسجيل نحو 12 ألف حالة وفاة في الولاية بسبب كوفيد- 19 بالإضافة إلى ما أعلن عنه سلفها أندرو كومو، الذي ترك منصبه أمس الأول الاثنين.



وفي سياق آخر، تعهدت الصين بالانتقام ممن يتساءلون عما إذا كان فيروس كورونا قد تسرب من مختبراتها، قبل أيام من خطط الولايات المتحدة لنشر نتائج تقرير لوكالات الاستخبارات عن نشأة الفيروس.



وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة ستتبرع بمليون جرعة لقاح إضافية من شركة فايزر لفيتنام.