تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يفيد باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا

أفاد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد أن تم استخدام الغاز السام في هجوم بقنبلة على بلدة (ماريا) السورية في عام 2015 .

وأعلنت المنظمة اليوم الأربعاء أن لجنة التحقيق وجدت أنه تم استخدام "مواد أكالة".

غير أن الخبراء لم يعلقوا عن المسؤول عن استخدام المواد المحظورة.

ووفقا لتقدير المنظمة، تم قصف بلدة "ماريا" في محافظة حلب بشمال سورية في أول أيلول/سبتمبر 2015، بذخيرة تقليدية ومقذوفات مملوئة بمواد كيميائية. وتم العثور على مادة سوداء في بعض المواقع المتضررة كما تم العثور على مسحوق أصفر في مواقع أخرى