 إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ مع تراجع التهديد الأمني - بوابة الشروق
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إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ مع تراجع التهديد الأمني

أديس أبابا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 3:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 3:00 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني أن "الوضع الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ قد تغير، وصار التهديد الآن في مستوى يمكن مواجهته من خلال إجراءات فرض القانون الرسمية، لذلك أصبح من الضروري تقصير حالة الطوارئ".

وتم إعلان حالة الطوارئ في نوفمبر، وكان من المقرر أن تظل سارية لمدة ستة أشهر وسط القتال بين الجيش الاتحادي الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي الشعبية.

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