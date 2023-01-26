قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن «القانون أوكل للاتحاد مشاركة أو مساعدة الحكومة في القوانين المتعلقة بالاقتصاد بصفة عامة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الاتحاد خلال حديثه عن موازنة الدولة وبنودها، يتطرق إلى بنود لا علاقة لها بشكل مباشر بالصناعة.

وذكر أن المجتمع كله، وخاصة القطاع الصناعي، يواجه صعوبة بسبب الظروف العالمية خلال السنوات الـ3 الماضية، قائلًا إن الانكماش أدى إلى انخفاض حصيلة الضرائب والرسوم، التي تمثل أكثر من 80% من الموازنة المصرية.

وأكد أن الموازنة لم تشهد رفع رسوم أو ضرائب حتى الآن، مشيدًا بمبادرة الحكومة لدعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض، يصل إلى 11% سنويًا على أساس متناقص.

واستطرد: «المبادرة مثل القرض الدوار الذي ينشط الاقتصاد، ويضخ مرة أخرى في بنود الموازنة من خلال الضرائب والرسوم، الصناعة أصابها شلل بعد إيقاف مبادرة الـ8%، ولا يمكن تتحمل 24% أو 25% على الإقراض، فهي استثمار طويل الأجل ولا تحقق تلك المكاسب».