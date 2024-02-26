وجه محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، واستبدال وحدات الإضاءة القديمة بأخرى LED موفرة للطاقة، وتركيب كشافات جديدة فى المناطق التى تعاني من نقص الإنارة، وصيانة شبكات الكهرباء المغذية لمنظومة الإنارة، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز العمل، وتحقيق أفضل النتائج. وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.

جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ، تشهد العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات، منها: تحسين الطرق، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مدارس ومستشفيات جديدة، وتنمية الريف، وتسعى المحافظة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.