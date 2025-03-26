تحذير فلسطيني: مخيم جنين لا يصلح للسكن جراء التدمير الإسرائيلي

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قال محمد جرار، رئيس بلدية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، إن كافة الوحدات السكنية داخل مخيم المدينة والبالغ عددها 3 آلاف و250 باتت غير صالحة للسكن بعدما تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي أو الحرق خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ 21 يناير الماضي.

وأضاف جرار في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء: الوضع في مخيم جنين كارثي للغاية، الجرافات الإسرائيلية تواصل العمل وتهدم وتفجر وتحرق منازل فلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل رفضت التماسا قدمته الجهات الفلسطينية بشأن نوايا لهدم 93 مبنى سكني، مضيفاً: "نتوقع أن ينفذ الهدم في أي لحظة".

وأوضح أن تلك المباني تضم "نحو 300 وحدة سكنية، وفي حال تم تنفيذ قرار الهدم سنكون أمام كارثة حقيقية في المخيم".

وأكد أن إسرائيل دمرت البنى التحتية لمخيم جنين بشكل كامل، مضيفا: "كافة مباني المخيم بما تتضمنه من 3250 وحدة إما مدمرة بشكل كامل أو جزئي أو حرقت".

وأضاف: "المخيم بات لا يصلح للسكن بالمطلق، ونحن بحاجة إلى إعادة إعمار حقيقية، جنين ومخيمها تعرضا لعدة عمليات إسرائيلية على مدار السنوات السابقة".

وأشار إلى أن لجنة مختصة قدرت خسائر مدينة جنين ومخيمها في العملية العسكرية المتواصلة بنحو 310 ملايين دولار أمريكي.



