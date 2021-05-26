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حبس المتهم بهتك عرض طبيبة فى المعادى 6 أشهر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 3:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 3:05 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طبيبة بالقوة حال سيرها بالطريق العام فى منطقة المعادى، بالحبس 6 أشهر.

 

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

 

وأسندت النيابة للمتهم "خ.أ"، تهمة التحرش وهتك عرض المجنى عليها "م.ع" بالقوة بأن استطالت يده مناطق عفتها منها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وشهدت المجنى عليها أنها حال سيرها بالطريق العام برفقة الشاهدة الثانية قام المتهم بمباغتتها ولامس جسدها، إلا أنها استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به حتى حضرت الشرطة، وشهد معاون مباحث قسم المعادى أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة.

 


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