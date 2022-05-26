حسام الخولي: الحوار الوطني بداية لتدشين الجمهورية الجديدة

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني بداية لتدشين الجمهورية الجديدة، مؤكّدًا أنّ توقيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار «مثالي».

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الماضية بمحاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار وأركان الدولة، وبناء المشروعات القومية العملاقة.

وأشار إلى أنّ حزب مستقبل وطن رحب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني منذ بداية الإعلان عنه، ضمن إطار مبادئ الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن الواقع الحالي الذي يمر به العالم أجمع، وله انعكاس على الشأن المحلي، يفرض على المصريين ضرورة التماسك، ومناقشة مختلف الأفكار التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.