 حسام الخولي: الحوار الوطني بداية لتدشين الجمهورية الجديدة - بوابة الشروق
الخميس 26 مايو 2022 6:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

حسام الخولي: الحوار الوطني بداية لتدشين الجمهورية الجديدة


نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 6:22 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 6:22 ص

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني بداية لتدشين الجمهورية الجديدة، مؤكّدًا أنّ توقيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار «مثالي».

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الماضية بمحاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار وأركان الدولة، وبناء المشروعات القومية العملاقة.

وأشار إلى أنّ حزب مستقبل وطن رحب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني منذ بداية الإعلان عنه، ضمن إطار مبادئ الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن الواقع الحالي الذي يمر به العالم أجمع، وله انعكاس على الشأن المحلي، يفرض على المصريين ضرورة التماسك، ومناقشة مختلف الأفكار التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك