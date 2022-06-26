وزير التعليم: لا وساطة أو مجاملة في المسابقة الحالية للمعلمين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا علاقة بالمسابقة الحالية باي مسابقة سابقة وأي فائز في مسابقة سابقة عليه التقديم من جديد، وال36 ألف معلم كان عمل مؤقت وليس وعد بالتعيين مثل المسابقة الحالية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة المعلمين المساعدين للعام المالي 2022/2023 بمركز اعداد القادة اليوم، أنه لا يوجد وساطة أو مجاملة في المسابقة الحالية، وتابع " في سماسرة ستدعي انها تأخذ ورق المعلمين للحصول علي الوظيفة وهذا نصب"، التقديم إلكترونيا والاختبارات في التنظيم والإدارة، ومجلس الوزراء يتابع هذه المسابقة وتهدف إلى الشفافية، وتهدف لرفع مستوى الطلاب من مرحلة رياض الأطفال.