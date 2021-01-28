كيف تسجل للحصول على لقاح كورونا؟ مستشار وزيرة الصحة للتكنولوجيا يجيب

قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا للمعلومات، إن الوزارة جاهزة بكل اللوجستيات، من مراكز ومواقع إلكترونية، لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، مؤكدًا أن الفكرة تعتمد على تقاطر الجرعات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأربعاء، أن «دول العالم كله تقف شبه طابور لتلقي الجرعات، إذ يعتمد ذلك على كميات الإنتاج من اللقاح».

وذكر أن الوزارة تنتظر تقاطر الجرعات بحجم كبير، كي تستطع فتح الباب أمام المواطنين للتسجيل، موضحًا أن الأولوية لخط المواجهة، نظرًا لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، يليهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى تسهيل عملية التسجيل، كي يستطيع الجميع إرسال الطلبات حال توفر اللقاح، لافتًا إلى طرح ثلاث قنوات للتسجيل، منها الموقع egcovac.mohp.gov.eg، وذلك من خلال إدخال مجموعة من البيانات الشخصية البسيطة.

وأوضح أنه بناءً على المعلومات التي يتم إدخالها، يتم تحديد الأولويات التي ستتلقى التطعيم دون غيرها من المتقدمين، مضيفًا أن هذا الأمر يجرى إلكترونيًا بالكامل دون أي تدخل بشري.

ولفت إلى إمكانية التسجيل عن طريق الخط الأرضي حال عدم توافر هاتف محمول أو هاتف ذكي، ليتم معاودة الاتصال بهم من خلال الخط الساخن، لإبلاغهم بمكان المركز والموعد الذي سيتم فيهما تلقي التطعيم.

ونوه بأنه يمكن التسجيل من خلال الخط الساخن «15335»، لمن لا يستطيعون التعامل عن طريق التكنولوجيا، إذ يقوم الخط الساخن بالتسجيل نيابة عن المواطن، فضلًا عن إتاحة التسجيل من خلال الذهاب للمستشفيات.