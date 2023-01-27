 علماء بريطانيون يحذرون من الذكاء الاصطناعي الخارق: قد يقتل البشرية ويسبب انقراضها - بوابة الشروق
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علماء بريطانيون يحذرون من الذكاء الاصطناعي الخارق: قد يقتل البشرية ويسبب انقراضها

بسنت الشرقاوي
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 3:06 م

قال خبراء من جامعة أكسفورد البريطانية إنه عندما يصبح الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف أكثر ذكاءً من الإنسان، فمن المرجح أن يشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية.

وأضافوا أن الوصول لمستوى الذكاء الاصطناعي الخارق يمكن أن يتحقق بحلول نهاية القرن.

وحذر مايكل أوزبورن "أستاذ التعليم الآلي"، من "سباق التسلح الحِرفي" بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا، ودعا إلى تنظيم عالمي لمنع شركات التكنولوجيا من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة يمكن أن تنتهي بـ"القضاء على الجنس البشري بأكمله".

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الخميس، إنه تم الاستماع إلى أدلة الخطورة كجزء من تحقيق حكومي في المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه بطريقة أخلاقية ومسؤولة.

في الجلسة الأولى للتحقيق الحكومي، شهد طالب الدكتوراه مايكل كوهين، بقوله تحذيرا صارخا بأنه لا توجد حدود لمدى تقدم الذكاء الاصطناعي، وأن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على البشرية.

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