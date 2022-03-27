يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة. ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وأن يكون الجو مشمسا بجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 22 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 19 11

مطروح 18 12

السلوم 19 09

سيوة 23 09

بورسعيد 19 11

دمياط 18 11

الزقازيق 23 10

المنصورة 23 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 21 06

نويبع 24 14

طابا 21 13

كاترين 17 03

الطور 24 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 14

الفيوم 24 10

بنى سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 25 11

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

إدفو 30 14

أبو سمبل 29 14

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 14

حلايب 24 15

رأس حدربة 24 16