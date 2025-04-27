 أوبرا دبي تقيم حفلًا إضافيًا لكاظم الساهر في 18 مايو بعد نفاد تذاكر الليلة الأولى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوبرا دبي تقيم حفلًا إضافيًا لكاظم الساهر في 18 مايو بعد نفاد تذاكر الليلة الأولى

منة عصام
نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 1:01 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 1:03 ص

اضطرت إدارة أوبرا دبي إلى إقامة ليلة غنائية إضافية لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر يوم 18 مايو المقبل، بعد نفاد جميع تذاكر الليلة الأولى المقررة في 17 مايو.

وقد أقدمت أوبرا دبي على هذه الخطوة، ليس فقط بسبب نفاد التذاكر، بل أيضًا نتيجة الإقبال الكبير على حفل القيصر، حيث أُجريت مفاوضات مع إدارة أعمال الفنان العراقي لتقديم ليلة إضافية على مسرح أوبرا دبي، وهو ما قوبل بموافقة كبيرة من طرفه.

وقالت أوبرا دبي في بيان لها: "بعد نفاد جميع تذاكر حفل قيصر الغناء كاظم الساهر يوم 17 مايو في دبي أوبرا، ترقبوا ليلة إضافية استثنائية يوم 18 مايو. وسيتم طرح التذاكر غدًا الأحد، الموافق 27 أبريل."


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