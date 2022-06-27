اقترب الأهلي من الإعلان رسميا عن تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلفا لبيتسو موسيماني .

وكانت صحيفة أبولا البرتغالية قد نشرت تقريرا صباح اليوم قالت فيه إن سواريش سيرحل عن تدريب جيل فيسنتي البرتغالي بعد موسم مميز قاده فيه للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة مرة فى تاريخ النادي وأن المدرب اتفق رسميا مع الأهلي وسيسافر للقاهرة خلال ساعات ..

وعلمت الشروق أن الجهاز الفنى للأهلي سيتكون من

سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة

ريكاردو سواريش مديرا فنيا

سامي قمصان مدربا عاما

موريسيو فاز مدربا مساعدا

ميشيل يانكون مدربا لحراس المرمي

بيدرو غيماريش مخطط للأحمال

بالإضافة إلى محلل أداء سيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي ومساعديه إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة على أن يتم تقديمه فى مؤتمر صحفي ويقود الأهلي عقب مباراة سموحة المقبلة فى الدوري المقررة الأربعاء المقبل.