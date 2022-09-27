

قرّر المدّعي العام في العاصمة الأردنية عمَّان ثائر نصار، "حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو تذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السابق".



يأتي القرار عملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.



وبين القرار التعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.



كان نشطاء على مواقع التواصل، تداولوا على مدار اليومين الماضيين، تسجيلات صوتية نسبت للواء الركن حسين محمد الحواتمة، مدير الأمن العام الأردني السابق.



وتدور الحديث في التسجيلات المتداولة بين الحواتمة وفتاة، يطالبها بمسح ما دونته، وهي تطالبه في المقابل بتنفيذ وعد سابقا بينهما.



وكشف مغردون، أن الحواتمة وعد الفتاة براتب مدى الحياة، وعدوا هذه الممارسات فسادا، وفق وكالة "سبوتنيك".



واعتبر كثيرون أن تلك التسجيلات دليل على ما وصلت إليه البلاد.