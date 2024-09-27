مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة بجمل على طريق بنى سويف الزعفرانة

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لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي مع جمل، مما أدى إلى انقلاب السيارة على طريق بني سويف-الزعفرانة في محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجمل على طريق بني سويف الزعفرانة، مما أسفر عن مصرع رجل وسيدة مسنّة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لاستخراج الجثتين ونقلهما إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين مصرع كل من: «محمد. ح. س» (40 عامًا)، يقيم بمحافظة القاهرة، و«سوزان. ف. ع» (74 عامًا)، تقيم بمحافظة الفيوم، وذلك عقب انقلاب السيارة الملاكي على طريق بني سويف الزعفرانة.

تم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليهما للوقوف على ملابسات الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.





