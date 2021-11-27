السلاح المصري يتوج بجائزتين من الاتحاد الدولي

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توح فريق سلاح السيف بالفوز بجائزة الاتحادالدولي لحصولهم علي التصنيفالأول علي مستوي العالم 2021 .. وتسلم الجائزة عبد المنعم الحسيني رئيسالاتحاد المصري بالنيابة عن الفريق.

كما قام الاتحاد الدولي بمنح الاتحاد المصري للسلاحجائزة اللعب النظيف لعام 2021 .. وتم استكمال الأخبارالسعيدة بفوز عبد المنعم الحسينيرئيس الاتحاد المصريللسلاح، بعضوية الاتحاد الدولي للسلاح، في الانتخاباتالتي أقيمت اليوم بحضور توماس باخ رئيس اللجنةالأولمبية الدوليةبمدينة لوزان بسويسرا.

واستطاع الحسيني الفوز بعد حصوله على 83 صوت مناجمالي 146 صوت.

الجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي للسلاح في اجتماعه اليوم،قد قرر اسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار الي مدينةروما الإيطالية والتي ستقام2023، وتعتبر هذه البطولةمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتجدر الإشارة إلي انه سيتم غدًا عقد اجتماع لمجلسالادارة الجديد لانتخاب المناصب داخل المكتب التنفيذي