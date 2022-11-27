أعلن عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن كمية الامطار التي سقطت على مدينة جدة يوم الخميس 24 نوفمبر في غضون 6 ساعات عادلت ما يهطل فيها بموسم كامل.

وفي تغريدة بهذا الشأن، أوضح الخبير السعودي أن كمية الامطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس على جدة بلغت 169 ملم، لافتا إلى أن ذلك يعني أن ما يسقط على جدة من أمطار خلال موسم كامل، هطل في غضون 6 ساعات فقط.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية إلى ان مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت يوم الخميس أن شرطة المرور في مدينة جدة أغلقت خمسة أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة، فيما سُجل أن نظام الإنذار الآلي رفع درجة تصنيف الوضع إلى مستوى التحذير.

ونُقل عن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، قوله عن جدة: "تشهد حاليًا أمطارا غزيرة، والنظام الآلي للإنذار المبكر يرفع درجة الحالة إلى تحذير".